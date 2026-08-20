Concert Magia Fluminis de l’Harmonie de Toutes-Aides, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert Magia Fluminis de l’Harmonie de Toutes-Aides Samedi 19 septembre, 20h00 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Entrée à prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

HTA

Le temps d’une soirée enchantée, l’Harmonie de Toutes-Aides vous propose une plongée dans un univers musical à la confluence des deux programmes phares de sa saison, entre fleuves parfois tourmentés et magie souvent satanique.

Ce voyage commencera par une croisière musicale, où seront exposés la majestuosité et les tourments des fleuves, les traditions folkloriques des villages qui les bordent ou encore la fureur avec laquelle les rapides dévalent les montagnes. Enfin, vous vous laisserez raconter l’une de ces histoires sombres qu’emportent les fleuves avec eux, et vous vous arrêterez, le temps d’un morceau, sur l’une d’entre elles, fameuse, créée par la grande Agatha Christie.

Le voyage se poursuivra ensuite sur la terre ferme, au fond de sombres forêts d’où surgissent des univers merveilleux. Vous vous laisserez emporter par la fête endiablée de ces gobelins autour de leur feux brillants, avant de poursuivre l’exploration de ces mondes mystérieux peuplés de sorcières et de créatures magiques. Des Sorcières d’Eastwick de John Williams aux processions sataniques de Robert Buckley, des danses sabbatiques de Giacomo Puccini à la fameuse Maléfique des Studios Disney, entre sorcières repenties et girl power, les sorcières sont-elles vraiment celles que l’on croit ?

Billetterie sur place et en ligne : https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-toutes-aides/evenements/concert-magia-fluminis-27-juin-2026

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.orchestre-hta.org/evenements/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@orchestre-hta.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-toutes-aides/evenements/concert-magia-fluminis-27-juin-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-toutes-aides/evenements/concert-magia-fluminis-27-juin-2026 »}]

L’harmonie de Toutes-Aides, orchestre amateur nantais quasi-centenaire, vous propose d’embarquer avec lui dans une croisière ensorcelante à travers l’ensemble de son programme de la saison 2025/2026.