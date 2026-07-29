UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-Croix

Concert Magic Swing Pont-Croix

dimanche 2 août 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Librairie La Pluie d'été
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Concert Magic Swing

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Nous recevrons Magic Swing, jazz manouche de deux excellents musiciens qui ont déjà fait flamboyer la rue de la prison !   .

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36 

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English :

L’événement Concert Magic Swing Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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