AGENDA · Fréhel
Concert MagNa Fréhel
jeudi 6 août 2026 · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Concert MagNa
Chapelle Saint-Sebastien Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Morgan Touzé et Tara Mackenny
L’amour est dans le pré Morgan et Tara nous présentent une tournée du monde de chansons traditionnelles à capela à 2 voix .
Chapelle Saint-Sebastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 04 72 22
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English :
L’événement Concert MagNa Fréhel a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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