Faycelles

Concert Mama Said (hip hop soul) à la Petit’pause à Faycelles

la Petit’ Pause Faycelles Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Clavier, violoncelle, trompette, samples et groove incandescent Mama Said mêle hip-hop, soul et instrumentation organique dans un live aussi poétique qu’explosif !

Mama Said puise dans le hip-hop et la soul pour traduire un sentiment de malaise universel

Clavier, violoncelle, trompette, samples et groove incandescent Mama Said mêle hip-hop, soul et instrumentation organique dans un live aussi poétique qu’explosif !

Mama Said puise dans le hip-hop et la soul pour traduire un sentiment de malaise universel. Les textes bilingues sont une ode à la sincérité, traversés d’humour et de poésie. Les refrains entraînants et le groove contagieux font corps avec le public, dans une expérience de scène électrisante.

Dans l'œil du cyclone, clavier, violoncelle, basse, trompette, guitare, batterie et samples sont la matière première de cette aventure humaine débridée.

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la Petit’ Pause Faycelles 46100 Lot Occitanie

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English :

Keyboard, cello, trumpet, samples and incandescent groove: Mama Said blends hip-hop, soul and organic instrumentation in a live show that’s as poetic as it is explosive!

Mama Said draws on hip-hop and soul to translate a feeling of universal unease

L’événement Concert Mama Said (hip hop soul) à la Petit’pause à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac