Faycelles

Concert Papito Collective (latin world music) à la Petit’Pause à Faycelles

rue de la forge Faycelles Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour la fête de la musique, ça sent le soleil et la fiesta à La Petit' Pause avec Papito Collective et son cocktail explosif de rythmes latins et de good vibes.

Papito Collective

Ancré dans une culture populaire, le trio mélange rumba catalane, cumbia, hip-hop et reggae ragga muffin avec une joie débordante

Pour la fête de la musique, ça sent le soleil et la fiesta à La Petit' Pause avec Papito Collective et son cocktail explosif de rythmes latins et de good vibes.

Papito Collective

Ancré dans une culture populaire, le trio mélange rumba catalane, cumbia, hip-hop et reggae ragga muffin avec une joie débordante. Des textes engagés, des refrains fédérateurs et une ambiance survoltée qui transforme chaque concert en célébration collective. Laissez vous aller, Papito Collective vous embarque pour un voyage unique, ça sent le soleil et la fiesta à plein nez ! Ça chante en espagnol, français, on s'ambiance, on sourit. Avec eux, on est heureux, on vit.

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rue de la forge Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 65 09 lapetitpause@gmail.com

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English :

For the fête de la musique, it smells of sun and fiesta at La Petit' Pause with Papito Collective and its explosive cocktail of Latin rhythms and good vibes.

Papito Collective

Rooted in a popular culture, the trio mixes Catalan rumba, cumbia, hip-hop and reggae ragga muffin with overflowing joy

L’événement Concert Papito Collective (latin world music) à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac