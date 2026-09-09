Concert Mammal Hands + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert Mammal Hands + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Mammal Hands s’impose comme l’un des groupes phares d’une nouvelle génération d’artistes britanniques, brouillant les frontières entre jazz, musique classique contemporaine, électronique, folk et minimalisme pour façonner un univers sonore unique.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mammal Hands has established itself as one of the leading groups of a new generation of British artists, blurring the boundaries between jazz, contemporary classical music, electronica, folk and minimalism to shape a unique sonic universe.

L’événement Concert Mammal Hands + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-01 par Nous La Rochelle