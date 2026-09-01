Concert Mando’Muse Salle du Réal Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Concert Mando’Muse

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 17h. Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence Cesar au Théâtre Pécout.

La rentrée approche et nous vous donnons rendez-vous au Forum des associations de Châteaurenard le samedi 5 septembre, toute la matinée sur le Cours Carnot. Venez nous rencontrer et connaître toutes nos activités.



Le samedi 26 Septembre à 17h, à la Salle du Real, nous vous proposons le Concert Mando’Muse



Muses et Musiciennes duo de mandoline et guitare.

Le duo Mando’Muse, composé de Maud Négrel (mandoline) et Marine Riponi (luth), émerveille le public avec une performance à la fois sensible et puissante.



Les deux musiciennes, Conservatoire de Marseille également membres de l’association D’Âmes D’Art –offrent un voyage musical à travers l’histoire de la musique vue au féminin. Leur répertoire rend hommage à de grandes créatrices souvent oubliées Hildegarde de Bingen, Clara Schumann, Alfonsina Storni, Édith Piaf et bien d’autres.

D’autres morceaux plus contemporains comme des musiques de film sont aussi à leur répertoire. .

Salle du Réal Chemin Entre Deux Eaux Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

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English :

Cesar Lecture at the Pécout Theater.

L’événement Concert Mando’Muse Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence