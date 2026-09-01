Concert Marine M Godon La pelle jaune La Croisille-sur-Briance

Informations pratiques

La Croisille-sur-Briance

Concert Marine M Godon

La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Seule en scène, MMG est une autrice-compositrice-interprète à la croisée du folk acoustique et du blues électrique. Avec ses guitares, elle chante ses textes et ceux d’autres, des chansons traditionnelles, médiévales, occitanes, ou encore des vieux morceaux oubliés des femmes du blues. À travers ses chansons, MMG ne cherche pas à séduire, mais à toucher — et elle y parvient, simplement, avec la force tranquille de celles

qui chantent ce qu’elles vivent. .

La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 01 75 lapellejaune@gmail.com

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English : Concert Marine M Godon

L’événement Concert Marine M Godon La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin