UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Louvie-Juzon

Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

vendredi 28 août 2026 · Restaurant Les Copains d'Abord · Louvie-Juzon

Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Restaurant Les Copains d'Abord
Adresse
9 Place Camps
Ville
64260 Louvie-Juzon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Louvie-Juzon

Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Passionnée de chant, de scène et d’écriture, Marlène Alagna promène sa voix chaleureuse et sa présence élégante au fil de la variété française et internationale, revisitée avec des arrangements jazzy, soul ou R’n’B. Une soirée tout en douceur et en émotion.
Réservation conseillée pour la restauration.   .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73  les.copains.de.louvie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live

L’événement Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques)