Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Informations pratiques

Louvie-Juzon

Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Passionnée de chant, de scène et d’écriture, Marlène Alagna promène sa voix chaleureuse et sa présence élégante au fil de la variété française et internationale, revisitée avec des arrangements jazzy, soul ou R’n’B. Une soirée tout en douceur et en émotion.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com

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English : Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live

L’événement Concert Marlène Alagna Les Copains Music’Live Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées