Concert méditatif de flûte de Pan dans le jardin japonais Zugló, vieux de 100 ans., KMASZC – Varga Márton Kertészeti Technikum, Budapest

Concert méditatif de flûte de Pan dans le jardin japonais Zugló, vieux de 100 ans. Samedi 6 juin, 15h00 KMASZC – Varga Márton Kertészeti Technikum

Le prix du billet d’entrée est de 3500 HUF, et les groupes sont composés d’un maximum de 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Concert méditatif de flûte de pan dans le jardin japonais centenaire de Zugló, suivi d’une visite guidée.

Programme :

Le samedi 6 juin 2026, les participants seront accueillis en deux sessions. Le programme du groupe I débutera à 15h00. De 15h00 à 16h15, une séance de thérapie de groupe est proposée à ceux qui le souhaitent. Ensuite, à partir de 16h30, ils pourront assister au concert méditatif de flûte de pan de Kövi Szabolcs dans la pinède de l’école. La visite guidée du groupe II aura lieu de 16h00 à 17h15, et une remise de certificat leur sera proposée à 17h30.

L’entrée est payante (3 500 HUF) et les billets peuvent être achetés sur place, en espèces ou par carte. Les inscriptions en ligne sont limitées.

Le nombre de places pour les concerts et les visites guidées est limité à 25 personnes. Les billets peuvent être achetés à l’avance à l’entrée de l’école, mais l’inscription est obligatoire.

L’inscription se fait par courriel à l’adresse kaszabtanarur@gmail.com. Veuillez indiquer votre nom, le nombre de personnes qui vous accompagneront, si vous prévoyez d’arriver dans le groupe I ou II, et si vous souhaitez acheter vos billets sur place ou à l’avance.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’enseignant László Kaszab à l’adresse courriel ci-dessus ou au (30) 919 85 47.

KMASZC – Varga Márton Kertészeti Technikum 1149 Budapest Budapest 1149 Kiszugló +36303247844 https://www.vmszki.hu/ https://www.facebook.com/vmszki [{« type »: « phone », « value »: « +36309198547 »}, {« type »: « email », « value »: « kaszabtanarur@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:kaszabtanarur@gmail.com »}] https://www.vmszki.hu/

Rendez-vous aux jardins

©KaszabLaszlo