Danse dans la nature : se déplacer avec Washi, Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, Budapest

Danse dans la nature : se déplacer avec Washi Samedi 6 juin, 10h00 Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts

Nombre de participants : minimum 5, maximum 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Participez à notre atelier Dance in Nature et explorez le mouvement dans un magnifique jardin de musée. Dans cette session unique, nous danserons avec du papier washi japonais délicat, remarquant son bruit, son poids et la façon dont il se déplace dans l’air.

Guidé par Ayumi Toyabe, danseuse professionnelle japonaise et directrice adjointe de Tokyo Space Dance. Elle a récemment reçu le 3e prix au Bionic Festival à Madrid, en Espagne, où elle crée des œuvres de danse avec des plantes.

Dans cet atelier, vous serez invité à explorer la connexion entre le washi et votre propre corps, en découvrant de nouvelles sensations à travers le mouvement et le jeu.

Inspiré par les pratiques de mouvement japonaises telles que la danse spatiale de Tokyo et le butoh, cet atelier offre une expérience douce et créative. Il est adapté aux débutants et particulièrement recommandé pour ceux qui ont peu ou pas d’expérience en danse.

Tickets

Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts 103 Andrássy út Budapest Budapest 1062 Terézváros https://hoppmuseum.hu/en/ [{« link »: « https://ligetplusz.hu/dance-in-nature-moving-with-washi-hopp-2026-0606 »}]

Rendez-vous aux jardins

© Ayumi Toyabe