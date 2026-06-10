Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert méditatif sous les étoiles Temple bouddhiste Paldenshangpa La Boulaye

Concert méditatif sous les étoiles Temple bouddhiste Paldenshangpa La Boulaye samedi 1 août 2026.

Lieu : Temple bouddhiste Paldenshangpa

Adresse : 5 route de Plaige

Ville : 71320 La Boulaye

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Boulaye

Concert méditatif sous les étoiles

Temple bouddhiste Paldenshangpa 5 route de Plaige La Boulaye Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

A la lueur du crépuscule, dans l’espace sacré du temple et sous la bienveillance du stupa, laissez-vous porter par une expérience vibratoire unique.

Flow Project vous invite à une expérience immersive autour du stupa.
Les Échos du Stupa est une parenthèse hors du temps, une méditation guidée par les vibrations de la musique ambient. Les nappes sonores s’élèvent et s’entrelacent avec le silence du lieu, invitant à un voyage intérieur profond, à l’ancrage et à la clarté de l’esprit.
Installez-vous, respirez, et laissez le flux musical libérer les tensions pour faire place à une pure présence.   .

Temple bouddhiste Paldenshangpa 5 route de Plaige La Boulaye 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 12 16 63  domfrau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert méditatif sous les étoiles

L’événement Concert méditatif sous les étoiles La Boulaye a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

À voir aussi à La Boulaye (Saône-et-Loire)