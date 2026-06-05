Stage de Qi gong (Yi Yin Fa, Dao Yin Fa, Étirements des méridiens) et séances de Shiatsu Temple Paldenshangpa La Boulaye

La Boulaye

Stage de Qi gong (Yi Yin Fa, Dao Yin Fa, Étirements des méridiens) et séances de Shiatsu

Temple Paldenshangpa Plaige La Boulaye La Boulaye Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Stage de Qi gong (Yi Yin Fa, Dao Yin Fa, Étirements des méridiens) et séances de Shiatsu

Dans le merveilleux cadre du Temple Paldenshangpa à La Boulaye, je vous propose un Stage d’été de Qi Gong et des séances individuelles de Shiatsu.

Je suis Anna Lisa, enseignante de Qi Gong de l’Ecole San Yi Quan, dirigée par Maître Georges Charles, depuis plus de 10 ans; je suis également praticienne en Shiatsu, Chi Nei Tsang (Massage abdominal Taoïste) et massages et professionnelle en Diététique selon l’Energétique chinoise.

Au programme: pratiques issues du Yi Yin Fa (pratiques de pré-nutriment) et du Dao Yin Fa (la série des 8 Pièces de Brocart), Auto-massages et étude des principaux points d’acupuncture (leur action et utilisation pour soulager les déséquilibres au quotidien), les Étirements des méridiens, les 6 Sons thérapeutiques.

Et bien sûr, des séances individuelles de Shiatsu.

Le stage est ouvert à tous, même aux débutants, car c’est la pratique qui s’adapte au pratiquant et pas l’inverse!

– Pour les ateliers de Qi gong, des supports de cours seront fournis.

– Apporter un tapis de Yoga, un/deux coussin(s) et votre bouteille d’eau.

– Il est possible de séjourner et manger sur place: pour toute information concernant l’hébergement et les repas, contacter directement le Temple Paldenshangpa.

– Il est possible également de suivre seulement une o deux journées.

Focus sur les pratiques proposées:

Le QI GONG est une gymnastique de réveil de notre énergie vitale, qui utilise des postures débout, assises et couchées, soit statiques soit dynamiques, des auto-massages et des étirements, pour accroître et affiner la perception et la circulation harmonieuse de sa propre énergie interne.

Cette perception permet d’augmenter la capacité de concentration et d’attention, tandis que le corps s’enrichit de vitalité.

La pratique du Qi Gong permet de prendre le temps de ralentir, pour s’écouter et retrouver son propre calme intérieur.

Et, dès que c’est la pratique qui s’adapte au pratiquant , et pas l’inverse, le Qi gong convient aux gens de tout âge et de différentes capacités motrices et état de santé.

Le STRETCHING DES MERIDIENS est une série de 6 étirements spécifiques pour les 6 paires des méridiens énergétiques, créés par Maître Shizuto Masunaga.

Ces exercices, pratiqués régulièrement, développent notre Qi, renforcent l’énergie du Hara (ventre) et soutiennent la souplesse des muscles, des tendons et des vaisseaux. Ils nous conduisent à un état de relaxation de manière très douce: la respiration se calme et augmente la conscience du corps.

Ils nous aident à combattre le stress et à retrouver élasticité et agilité, donc un bien être global psycho-physique; ils stimulent les principales fonctions de l’organisme (respiration, circulation, digestion), en encourageant le pouvoir de guérison de notre corps.

Le SHIATSU (terme japonais qui signifie littéralement pression des doigts ) est une technique manuelle complémentaire qui permet la régulation énergétique du corps à tous les niveaux: physique, énergétique, mental, psycho-émotionnel.

À travers un massage corporel dynamique, qui lie les segments corporels entre eux, avec des pressions stables et continues et des étirements pratiqués sur l’ensemble du corps, le Shiatsu permet d’atteindre un état de bien-être, de détente, d’améliorer la circulation énergétique dans le corps et les méridiens et d’obtenir une meilleure mobilité/flexibilité articulaire.

La méditation des SIX SONS est fondée sur une ancienne pratique taoïste qui se sert du pouvoir vibratoire des sons pour aider les organes du corps à transformer et éliminer les émotions négatives associées à ces organes et donc à les maintenir en bonne santé.

Une pratique régulière des Six Sons permet de rester en contact avec l’état énergétique et émotionnel de vos organes internes.

Cette méditation est particulièrement efficace le soir, car elle dissipe les émotions et les tensions accumulées au cours de la journée, permettant au sommeil de recharger plus efficacement vos batteries. .

Temple Paldenshangpa Plaige La Boulaye La Boulaye 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 90 15 57 info.terrehommeciel@gmail.com

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L’événement Stage de Qi gong (Yi Yin Fa, Dao Yin Fa, Étirements des méridiens) et séances de Shiatsu La Boulaye a été mis à jour le 2026-06-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II