Trésors de nos villages Temple Bouddhiste Église Sainte Madeleine La Boulaye mardi 28 juillet 2026.

La Boulaye

Trésors de nos villages Temple Bouddhiste

Église Sainte Madeleine Le Pra La Boulaye Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).

Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.

Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église de La Boulaye.

Le départ est à 10h précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .

Église Sainte Madeleine Le Pra La Boulaye 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Temple Bouddhiste

L’événement Trésors de nos villages Temple Bouddhiste La Boulaye a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II