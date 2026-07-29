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AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard

Concert Méfie-toi du chat Saint-Vincent-sur-Jard

dimanche 9 août 2026 · Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Parvis de l'église
Ville
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Département
Vendée
Tarif

Saint-Vincent-sur-Jard

Concert Méfie-toi du chat

Parvis de l’église Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

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Parvis de l’église Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17 

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English :

L’événement Concert Méfie-toi du chat Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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