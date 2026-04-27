Concert Mémoires déportées Le Quatro, auditorium Baud

Baud

Concert Mémoires déportées

Le Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Mémoires déportées par les violoncellistes d’Embruns de cordes. Créé en mai 2025 par l’ensemble de violoncelles Embruns de cordes à la demande de la Grande Baraque à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la poche de Lorient, le spectacle Mémoires déportées réunit des musiciens du territoire et deux récitants pour évoquer la période de la 2e guerre mondiale dans la région.

À partir de textes et de photos issus d’Archives de la ville de Lorient sont reconstitués les différents aspects de l’invasion, de l’occupation puis de la libération le 10 mai 1945 de la fameuse Poche de Lorient. Les musiques interprétées, aussi bien classiques que populaires, rappellent l’ambiance de l’époque, la souffrance, le doute, l’espoir et finalement la joie.

Le Chant de la Terre se réjouit de pouvoir proposer cette année au Quatro de Baud ce spectacle émouvant, en écho aux activités développées sur ce sujet en 2025 par le Groupe histoire et patrimoine du Pays de Baud.

15h30 sur réservation avant le 9 mai. .

Le Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61

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L’événement Concert Mémoires déportées Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté