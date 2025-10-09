Concert méridienne : les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo
Concert méridienne : les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo samedi 2 mai 2026.
Concert méridienne : les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo Samedi 2 mai, 12h00 libre participation
Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !
Concert Méridienne : Florence Rousseau, orgue
Œuvres de Andriessen, Darke, Langlais, Mendelssohn, Wright.
Une parenthèse à l’heure du déjeuner pour vivre un moment d’émotions musicales.
L’orgue de Paramé dévoilera ses timbres raffinés et colorés à travers des partitions judicieusement choisies par l’interprète : un programme surprise pour les oreilles curieuses !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-02T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-02T12:45:00.000+02:00
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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com
Eglise de Paramé rue Ange Fontan 35400 Saint-Malo Paramé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine
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