Concert méridienne : les couleurs de l’orgue Eglise de Paramé Saint-Malo Samedi 2 mai, 12h00 libre participation

Le festival « La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo » vous invite à la découverte du patrimoine des orgues. Au fil des rendez-vous, découvrez un instrument aux mille facettes !

Concert Méridienne : Florence Rousseau, orgue

Œuvres de Andriessen, Darke, Langlais, Mendelssohn, Wright.

Une parenthèse à l’heure du déjeuner pour vivre un moment d’émotions musicales.

L’orgue de Paramé dévoilera ses timbres raffinés et colorés à travers des partitions judicieusement choisies par l’interprète : un programme surprise pour les oreilles curieuses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-02T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-02T12:45:00.000+02:00

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http://www.laroutedesorgues.weebly.com laroutedesorgues@gmail.com

Eglise de Paramé rue Ange Fontan 35400 Saint-Malo Paramé Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine



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