Concert Métal Symphonique

Micropolis, Besançon

Tarif : 25 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 18-19 avril 2026

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

L’Orchestre Universitaire Besançon Franche-Comté présente un projet musical inédit la fusion du métal et du symphonique à Micropolis !

L’Orchestre Universitaire Besançon Franche-Comté (OUBFC) s’apprête à marquer l’histoire musicale régionale avec deux concerts exceptionnels les 18 et 19 avril 2026 à Micropolis. Pour la première fois, big band, orchestre symphonique, groupe de métal, et chorales se réuniront sur scène pour un spectacle unique, mêlant énergie brute et élégance orchestrale.

Un projet audacieux la rencontre du métal et du symphonique

Ce projet inédit, fruit d’une collaboration entre l’OUBFC, le groupe de métal Holy Fallout, la Chorale Universitaire de Besançon et la chorale Mycelium, promet une expérience musicale hors norme. Plus de 200 artistes fouleront la scène de Micropolis, unissant leurs talents pour créer un dialogue entre les univers du métal et de la musique classique. Entre reprises de grands classiques de la musique métal (Nightwish, Ghost, Metallica…) et compositions originales d’Holy Fallout, tout le monde y trouvera son compte.

Les ensembles en scène

– L’Orchestre Universitaire Besançon Franche-Comté Orchestre symphonique et big band réunis, l’OUBFC rassemble des étudiants et des musiciens amateurs passionnés, sous la direction de chefs expérimentés. Leur répertoire éclectique, allant du classique au jazz, en fait un acteur incontournable de la vie musicale bisontine.

– Holy Fallout Groupe de métal local, reconnu pour son énergie scénique et ses compositions puissantes, Holy Fallout apporte une touche moderne et électrisante à ce projet.

– La Chorale Universitaire de Besançon Ensemble vocal dynamique, elle interprète un répertoire varié, du sacré au contemporain, avec une grande exigence artistique.

– La Chorale Mycelium Issue de l’Académie musicale du Coude de Labergement-Sainte-Marie, cette chorale allie rigueur technique et sensibilité musicale, pour des interprétations vibrantes.

Un spectacle à ne pas manquer

Ces deux soirées promettent d’être un moment fort de la saison culturelle 2025-2026. Le public est invité à découvrir une création originale, où la puissance du métal rencontre la richesse des arrangements symphoniques et choraux. .

Micropolis 3 boulevard ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté orchestreuniv.besac@gmail.com

