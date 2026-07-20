Concert Michel Fugain Casino JOA de Santenay Santenay

Informations pratiques

Santenay

Concert Michel Fugain

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

CONCERT PLEIN AIR GRATUIT MICHEL FUGAIN AU CASINO JOA DE SANTENAY

Le samedi 29 août, le Casino de Santenay vous donne rendez-vous dans le parc du Casino pour une soirée exceptionnelle avec Michel Fugain !

Figure incontournable de la chanson française, Michel Fugain vous fera revivre ses plus grands succès dans une ambiance chaleureuse et festive. Un concert en plein air placé sous le signe de la convivialité, de l’émotion et du partage, à ne pas manquer pour clôturer la saison estivale.

Dès 17h30, profitez de l’ouverture des espaces extérieurs avec foodtrucks, buvette et animations ! Le concert débutera à 21h.

L’entrée au concert est entièrement gratuite. Pour faciliter votre venue, des navettes seront mises en place au départ de Chagny parking Champs Fleury à destination du Casino. Le tarif est de 3€/personne (aller-retour), pour vous permettre de profiter pleinement de la soirée en toute sérénité.

Le Casino JOA de Santenay vous accueille également aux horaires habituels tout au long de la journée pour profiter des machines à sous et jeux de tables. Côté restaurant, le Comptoir JOA vous reçoit le midi, ainsi que le soir de 18h30 à 23h, pour partager un moment convivial avant le concert. .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

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English : Concert Michel Fugain

L’événement Concert Michel Fugain Santenay a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)