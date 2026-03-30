Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie La Sirène La Rochelle
Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie La Sirène La Rochelle dimanche 4 octobre 2026.
Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Élevée à New York et chantant à l’église dès l’âge de quatre ans, la voix de Michelle David s’est forgée dans le gospel.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Raised in New York and singing in church from the age of four, Michelle David?s voice was forged in gospel music.
L’événement Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle
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