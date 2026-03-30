Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie La Sirène La Rochelle

Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Élevée à New York et chantant à l’église dès l’âge de quatre ans, la voix de Michelle David s’est forgée dans le gospel.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

Raised in New York and singing in church from the age of four, Michelle David?s voice was forged in gospel music.

L’événement Concert Michelle David & The True-Tones + Little Barrie La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle