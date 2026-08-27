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Concert – Miossec Le Zéphyr Châteaugiron

jeudi 21 janvier 2027 · Le Zéphyr · Châteaugiron

Concert – Miossec Le Zéphyr Châteaugiron

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
jeudi 21 janvier 2027
Heure de début
20:30
Lieu
Le Zéphyr
Adresse
15 avenue Pierre Le Treut
Ville
35410 Châteaugiron
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 30 à 34 €

Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date « Simplifier ».

La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire.

À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)