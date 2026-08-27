AGENDA · Châteaugiron
Concert – Miossec Le Zéphyr Châteaugiron
jeudi 21 janvier 2027 · Le Zéphyr · Châteaugiron
Informations pratiques
Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date « Simplifier ».
La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire.
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