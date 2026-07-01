AGENDA · Moëlan-sur-Mer
Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Bar à vin Ar morskoul Moëlan-sur-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Bar à vin Ar morskoul · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock)
Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Apéro- Concert à l’Ar Morskoul en hommage aux chanteuses rock.
Entrée libre. .
Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
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English :
L’événement Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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