Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Bar à vin Ar morskoul Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock)

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Apéro- Concert à l’Ar Morskoul en hommage aux chanteuses rock.

Entrée libre. .

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS