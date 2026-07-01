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Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Bar à vin Ar morskoul Moëlan-sur-Mer

samedi 11 juillet 2026 · Bar à vin Ar morskoul · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar à vin Ar morskoul
Adresse
2 Rue Cécile Ravallec
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock)

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Apéro- Concert à l’Ar Morskoul en hommage aux chanteuses rock.
Entrée libre.   .

Bar à vin Ar morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12 

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English :

L’événement Concert Miss U (Hommage aux chanteuses rock) Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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