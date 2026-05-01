Bréhémont

Concert Mixed smooth and spicy

10 Rue des Déportés Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle

Mercredi 6 mai 2026

20h00

Salle des Séminaires Bréhémont

Entrée libre tout public

Réservation bangtaaba2012@gmail.com

Ou par téléphone 06 49 29 02 02

Venez nombreux !

✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle

Mercredi 6 mai 2026

20h00

Salle des Séminaires Bréhémont

Entrée libre tout public

Réservation bangtaaba2012@gmail.com

Ou par téléphone 06 49 29 02 02

Venez nombreux partager un moment convivial et musical ! .

10 Rue des Déportés Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 29 02 02 bangtaaba2012@gmail.com

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English :

?? The BANGTAABA Twinning Committee invites you to an exceptional musical evening?

? Wednesday, May 6, 2026

? 20h00

? Salle des Séminaires ? Bréhémont

? Free admission ?

? Reservation: bangtaaba2012@gmail.com

? Or by phone: 06 49 29 02 02

Come one, come all!

L’événement Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme