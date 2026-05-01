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Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont

Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont

Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 10 Rue des Déportés

Ville : 37130 Bréhémont

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Bréhémont

Concert Mixed smooth and spicy

10 Rue des Déportés Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle

Mercredi 6 mai 2026
20h00
Salle des Séminaires Bréhémont

Entrée libre tout public

Réservation bangtaaba2012@gmail.com
Ou par téléphone 06 49 29 02 02

Venez nombreux !
✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle

Mercredi 6 mai 2026
20h00
Salle des Séminaires Bréhémont

Entrée libre tout public

Réservation bangtaaba2012@gmail.com
Ou par téléphone 06 49 29 02 02

Venez nombreux partager un moment convivial et musical !   .

10 Rue des Déportés Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 29 02 02  bangtaaba2012@gmail.com

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English :

?? The BANGTAABA Twinning Committee invites you to an exceptional musical evening?

? Wednesday, May 6, 2026
? 20h00
? Salle des Séminaires ? Bréhémont

? Free admission ?

? Reservation: bangtaaba2012@gmail.com
? Or by phone: 06 49 29 02 02

Come one, come all!

L’événement Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme