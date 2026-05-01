Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont
Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont mercredi 6 mai 2026.
Bréhémont
Concert Mixed smooth and spicy
10 Rue des Déportés Bréhémont Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle
Mercredi 6 mai 2026
20h00
Salle des Séminaires Bréhémont
Entrée libre tout public
Réservation bangtaaba2012@gmail.com
Ou par téléphone 06 49 29 02 02
Venez nombreux !
✨ Le Comité de Jumelage BANGTAABA vous invite à une soirée musicale exceptionnelle
Mercredi 6 mai 2026
20h00
Salle des Séminaires Bréhémont
Entrée libre tout public
Réservation bangtaaba2012@gmail.com
Ou par téléphone 06 49 29 02 02
Venez nombreux partager un moment convivial et musical ! .
10 Rue des Déportés Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 49 29 02 02 bangtaaba2012@gmail.com
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English :
?? The BANGTAABA Twinning Committee invites you to an exceptional musical evening?
? Wednesday, May 6, 2026
? 20h00
? Salle des Séminaires ? Bréhémont
? Free admission ?
? Reservation: bangtaaba2012@gmail.com
? Or by phone: 06 49 29 02 02
Come one, come all!
L’événement Concert Mixed smooth and spicy Bréhémont a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme