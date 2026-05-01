Concert Modjo Box Saint-Thurial
Concert Modjo Box Saint-Thurial vendredi 22 mai 2026.
Saint-Thurial
Concert Modjo Box
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Place au blues rock avec Modjo Box !
Un concert énergique et authentique, aux riffs puissants et aux ambiances chaleureuses, parfait pour vibrer ensemble autour d’un verre.
Une soirée live, brute et conviviale à ne pas manquer !
Entrée gratuite avec consommation sur place. .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement Concert Modjo Box Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Brocéliande