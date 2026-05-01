Saint-Thurial

Concert Modjo Box

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Place au blues rock avec Modjo Box !

Un concert énergique et authentique, aux riffs puissants et aux ambiances chaleureuses, parfait pour vibrer ensemble autour d’un verre.

Une soirée live, brute et conviviale à ne pas manquer !

Entrée gratuite avec consommation sur place. .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement Concert Modjo Box Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Brocéliande