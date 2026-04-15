Newroz

Compagnie La Meute Place des Korrigans Saint-Thurial Lundi 25 mai, 19h30 Prix libre à partir de 5 euros

Concert-cirque

Newroz signifie le jour nouveau en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux a créé un concert-cirque aux sonorités persanes.

Ce spectacle est l’allégorie musicale et acrobatique de la crise identitaire d’un homme vivant avec les préjugés liés à son genre, sa couleur et sa double culture.

C’est aussi une forme de jeu sur les apparences, une forme de dialogue entre un cœur fait de musique et un corps jouant avec le risque.

L’acrobatie devient alors un exutoire, sublimée par la délicatesse des pensées poétiques qui nous sont confiées.

Bahoz Temaux nous livre avec Newroz, un témoignage tout aussi percutant qu’empreint de douceur et de tolérance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-25T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-25T20:30:00.000+02:00

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Place des Korrigans 35310 Saint-Thurial Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine



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