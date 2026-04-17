Saint-Thurial

NEWROZ, Compagnie La Meute Concert-cirque

Place des Korrigans Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 19:30:00

fin : 2026-05-25 20:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Rendez-vous le lundi 25 mai à 19h30 pour un concert-cirque à Saint-Thurial, Place des Korrigans, derrière la médiathèque.

Prix libre à partir de 5 euros 1h Dès 9 ans.

Newroz signifie le jour nouveau en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux a créé un concert-cirque aux sonorités persanes.

Ce spectacle est l’allégorie musicale et acrobatique de la crise identitaire d’un homme vivant avec les préjugés liés à son genre, sa couleur et sa double culture.

C’est aussi une forme de jeu sur les apparences, une forme de dialogue entre un cœur fait de musique et un corps jouant avec le risque.

L’acrobatie devient alors un exutoire, sublimée par la délicatesse des pensées poétiques qui nous sont confiées.

Bahoz Temaux nous livre avec Newroz, un témoignage tout aussi percutant qu’empreint de douceur et de tolérance.

Réservation fortement conseillée .

Place des Korrigans Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement NEWROZ, Compagnie La Meute Concert-cirque Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brocéliande