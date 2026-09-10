Concert Monroe Église Sainte-Thérèse Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Monroe

Église Sainte-Thérèse 31 Rue de Verdun Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Monroe accompagnée à l’église Sainte Thérèse de Metz par la Maîtrise de la Cathédrale, est une cantatrice prodige.

Une voix céleste au cœur du patrimoine français.

À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune soprano à la voix d’or captive et émeut par sa maturité artistique et sa présence scénique hors du commun.Tout public

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Église Sainte-Thérèse 31 Rue de Verdun Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Monroe, accompanied at the Sainte-Thérèse Church in Metz by the Cathedral Choir, is a prodigious opera singer.

A heavenly voice at the heart of France’s cultural heritage.

At just 17 years old, she is the rising star of the French opera scene. Revealedto the general public by her resounding victory on the TV show *Prodiges*, this young soprano with a golden voice captivates and moves audiences with her artistic maturity and extraordinary stage presence.

L’événement Concert Monroe Metz a été mis à jour le 2026-08-18 par AGENCE INSPIRE METZ