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Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède

Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède

Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède mercredi 19 août 2026.

Adresse : Église Saint-Jacques

Ville : 46250 Pomarède

Département : Lot

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Participation libre

Pomarède

Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola

Église Saint-Jacques Pomarède Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.

Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.

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Église Saint-Jacques Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05 

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English :

Enjoy a concert by Ensemble la Girandola and discover Baroque music

L’événement Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac

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