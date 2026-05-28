Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède mercredi 19 août 2026.

Pomarède

Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola

Église Saint-Jacques Pomarède Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.

Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.

.

Église Saint-Jacques Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a concert by Ensemble la Girandola and discover Baroque music

L’événement Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac