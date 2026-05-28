Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède
Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède mercredi 19 août 2026.
Pomarède
Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola
Église Saint-Jacques Pomarède Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.
Venez profiter d'un concert de l'Ensemble la Girandola à la découverte de la musique baroque.
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Église Saint-Jacques Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 64 05
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English :
Enjoy a concert by Ensemble la Girandola and discover Baroque music
L’événement Concert Mosaïque baroque de l’ensemble la Girandola Pomarède a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cazals-Salviac
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