Marché gourmand à la ferme à Pomarède Pomarède
Marché gourmand à la ferme à Pomarède Pomarède mardi 21 juillet 2026.
Pomarède
Marché gourmand à la ferme à Pomarède
169 chemin des Bourriettes Pomarède Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Le domaine des Bouriettes vous accueille pour un marché gourmand à la ferme avec des producteurs locaux et/ou bio
Le domaine des Bouriettes vous accueille pour un marché gourmand à la ferme avec des producteurs locaux et/ou bio. Vous trouverez des bons produits pour un repas convivial viandes (grillades), assiettes de légumes, fromage, desserts, vin,…
Un barbecue sera mis à votre disposition.
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169 chemin des Bourriettes Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 78 14 78 64
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English :
The Domaine des Bouriettes welcomes you to a gourmet farm market with local and/or organic producers
L’événement Marché gourmand à la ferme à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cazals-Salviac
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