Pomarède

Marché gourmand à la ferme à Pomarède

169 chemin des Bourriettes Pomarède Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Le domaine des Bouriettes vous accueille pour un marché gourmand à la ferme avec des producteurs locaux et/ou bio

Le domaine des Bouriettes vous accueille pour un marché gourmand à la ferme avec des producteurs locaux et/ou bio. Vous trouverez des bons produits pour un repas convivial viandes (grillades), assiettes de légumes, fromage, desserts, vin,…

Un barbecue sera mis à votre disposition.

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169 chemin des Bourriettes Pomarède 46250 Lot Occitanie +33 6 78 14 78 64

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English :

The Domaine des Bouriettes welcomes you to a gourmet farm market with local and/or organic producers

L’événement Marché gourmand à la ferme à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cazals-Salviac