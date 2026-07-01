Informations pratiques

Pomarède

Marché gourmand musical à Pomarède

Place de l’Eglise Pomarède Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre des festivités de Pomarède, venez partager un repas du terroir au marché gourmand avec la participation de producteurs locaux et venez écouter le groupe The Worn Shoes qui animera la soirée !

Dans le cadre des festivités de Pomarède, venez partager un repas du terroir au marché gourmand avec la participation de producteurs locaux et venez écouter le groupe The Worn Shoes qui animera la soirée !

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Place de l’Eglise Pomarède 46250 Lot Occitanie comitedesfetespomarede@orange.fr

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English :

As part of the Pomarède festivities, come enjoy a traditional meal at the gourmet market featuring local producers, and come listen to the band The Worn Shoes, who will be performing throughout the evening!

L’événement Marché gourmand musical à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cazals-Salviac