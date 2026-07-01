Marché gourmand musical à Pomarède Pomarède
samedi 25 juillet 2026 · Pomarède
Informations pratiques
Pomarède
Marché gourmand musical à Pomarède
Place de l’Eglise Pomarède Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre des festivités de Pomarède, venez partager un repas du terroir au marché gourmand avec la participation de producteurs locaux et venez écouter le groupe The Worn Shoes qui animera la soirée !
Dans le cadre des festivités de Pomarède, venez partager un repas du terroir au marché gourmand avec la participation de producteurs locaux et venez écouter le groupe The Worn Shoes qui animera la soirée !
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Place de l’Eglise Pomarède 46250 Lot Occitanie comitedesfetespomarede@orange.fr
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English :
As part of the Pomarède festivities, come enjoy a traditional meal at the gourmet market featuring local producers, and come listen to the band The Worn Shoes, who will be performing throughout the evening!
L’événement Marché gourmand musical à Pomarède Pomarède a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cazals-Salviac
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