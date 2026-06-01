CONCERT MR LEU ET THE ACKEES Sainte-Marie-la-Mer vendredi 26 juin 2026.

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT MR LEU ET THE ACKEES

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec Mr Leu & The Ackees

.

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend a festive and cozy evening with Mr. Leu & The Ackees

L’événement CONCERT MR LEU ET THE ACKEES Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER