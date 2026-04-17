Concert Music Story Le Yard Étretat

Étretat

Concert Music Story

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au cœur d’Étretat, le Yard ouvre sa scène à Cottich’Connection pour une soirée placée sous le signe de la musique live.

Dans l’atmosphère chaleureuse de ce pub emblématique, laissez-vous porter par des sonorités qui résonnent entre convivialité et énergie, le temps d’un concert qui promet de rassembler curieux et amateurs autour d’un même élan. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

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English : Concert Music Story

L’événement Concert Music Story Étretat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie