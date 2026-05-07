Rando-patrimoine La falaise d’Amont Office de tourisme d’Etretat Étretat

Étretat

Rando-patrimoine La falaise d’Amont

Office de tourisme d’Etretat 11 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Si les falaises et la vue à couper le souffle font aujourd’hui la réputation d’Étretat, la côte d’Albâtre et ses paysages crayeux ont d’abord façonné l’histoire de la station balnéaire.

Nous vous proposons de découvrir en randonnant la face cachée de ce paysage si célèbre et pourtant si mal connu, qui fait aujourd’hui l’objet d’une démarche de labellisation Grand Site de France.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

À partir de 10 ans durée 2h30

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

Office de tourisme d’Etretat 11 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Rando-patrimoine La falaise d’Amont

L’événement Rando-patrimoine La falaise d’Amont Étretat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie