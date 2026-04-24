Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat

Étretat

Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Les Jeudis Boujou font leur grand retour à Étretat !

Cet été, la fête reprend de plus belle sur les hauteurs d’Étretat…

Tous les 1ers jeudis du mois, le Donjon Domaine Saint Clair vous embarque pour des escales festives DJ sets, cocktails, food, sunset & ambiance estivale dans un cadre exceptionnel.

Pour cette nouvelle saison, cap sur le Liban

Un pays de cœur pour le Donjon et notre groupe, auquel nous sommes profondément attachés & pour cette première date, c’est évidemment Beyrouth, qui s’invite à Étretat terre de fête, ville généreuse, vibrante et pleine de lumière.

Bien plus que des soirées, les Jeudis Boujou auront cette année une dimension solidaire à travers une tombola organisée à chaque édition tout au long de la saison au profit de notre fonds de dotation Le Cèdre Solidarity. De nombreux cadeaux seront à gagner… Avec, à la clé, un grand lot exceptionnel qui sera dévoilé lors du premier Jeudi Boujou.

DJ set de DJ Généraliste, coucher de soleil, bar, food… Et un seul mot d’ordre faire la fête comme à Beyrouth .

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 08 23 info@hoteletretat.com

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English : Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair

L’événement Jeudi Boujou au Donjon Domaine Saint Clair Étretat a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie