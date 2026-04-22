Étretat

Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT

15 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Situé au cœur d’Etretat, le clos lupin est l’ancienne demeure de Maurice Leblanc. créateur du célèbre gentleman cambrioleur, Arsène Lupin.

Cette villa de la fin du XIXe siècle, entourée d’un parc arboré constitue aujourd’hui un site culturel emblématique du patrimoine étretatais.

Dans le cadre de Pierres en lumières, le clos lupin proposera une mise en lumière de ses façades et de son jardin, révélant l’architecture du lieu et son atmosphère singulière.

une animation musicale jouée par une formation classique des œuvres de la même époque complétera le tableau.

Entrée libre

Contact 02 35 27 01 23 | marie-laure.ducamp@ville-etretat.fr .

15 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23 marie-laure.ducamp@ville-etretat.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT

L’événement Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT Étretat a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité