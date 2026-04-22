Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT Étretat
Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT Étretat samedi 30 mai 2026.
Étretat
Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT
15 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Situé au cœur d’Etretat, le clos lupin est l’ancienne demeure de Maurice Leblanc. créateur du célèbre gentleman cambrioleur, Arsène Lupin.
Cette villa de la fin du XIXe siècle, entourée d’un parc arboré constitue aujourd’hui un site culturel emblématique du patrimoine étretatais.
Dans le cadre de Pierres en lumières, le clos lupin proposera une mise en lumière de ses façades et de son jardin, révélant l’architecture du lieu et son atmosphère singulière.
une animation musicale jouée par une formation classique des œuvres de la même époque complétera le tableau.
Entrée libre
Contact 02 35 27 01 23 | marie-laure.ducamp@ville-etretat.fr .
15 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23 marie-laure.ducamp@ville-etretat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT
L’événement Pierres en Lumières 2026 au CLOS LUPIN Maison Maurice LEBLANC à ETRETAT Étretat a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Concert Peter Le Chapeau Noir Le Yard Étretat 25 avril 2026
- Salon de la découverte des thérapies alternatives et des soulagements associés. Salle Adolphe Boissaye Étretat 26 avril 2026
- Concert Cottich Connection Le Yard Étretat 30 avril 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 2 mai 2026
- Concert New Chicago Jam Le Yard Étretat 2 mai 2026