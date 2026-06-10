Concert Musique britannique ancienne & moderne Église Notre-Dame de Landouar Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert Musique britannique ancienne & moderne

Église Notre-Dame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de fin de stage

Le programme de travail et du concert sera consacré à la musique britannique depuis

la Renaissance jusqu’au 20 ème siècle. Il propose un voyage à travers plus de quatre siècles de musique chorale britannique, de la Renaissance anglaise aux premières décennies du XXᵉ siècle. Au-delà de la diversité des styles et des époques, il met en lumière une remarquable continuité : celle d’une tradition chorale qui a toujours accordé une place centrale à l’expressivité du texte, à la clarté de l’écriture vocale et à la recherche d’une profonde spiritualité.



Les œuvres de Thomas Tallis et William Byrd, figures majeures de la Renaissance

anglaise, dialoguent ici avec celles de leurs lointains héritiers : Charles Villiers

Stanford, Hubert Parry, John Stainer, Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams et

Anthony Piccolo. Plusieurs pièces forment ainsi de véritables jeux de miroir entre les

siècles. Les mêmes thèmes, les mêmes textes et parfois les mêmes images

spirituelles réapparaissent sous des langages musicaux très différents, révélant à la

fois l’évolution du style et la permanence de certaines préoccupations humaines.



Un fil conducteur parcourt l’ensemble du programme : celui de l’ombre et de la

lumière. Les textes évoquent tour à tour la foi, l’espérance, la consolation, la

puissance divine ou encore la promesse de la vie éternelle. À la sobriété lumineuse

de Tallis répond la richesse harmonique de Stanford ; aux lignes pures de Byrd

succèdent les couleurs plus romantiques de Parry ou d’Elgar ; enfin, Vaughan

Williams et Piccolo prolongent cette tradition dans un langage plus moderne, sans

jamais rompre le lien avec leurs prédécesseurs.



Notre concert du vendredi 17 juillet, avec Junko Suzuki à l’orgue et dirigé par David

Bray, sera l’aboutissement d’un stage d’été réunissant une soixantaine de choristes

venus d’horizons divers autour d’un projet commun. Pendant une semaine de travail

intensif, les participants auront découvert ce répertoire, depuis le déchiffrage des

premières notes jusqu’à l’élaboration de l’interprétation. Travail vocal, recherche du

style propre à chaque époque, attention portée au texte et à la couleur sonore :

autant d’éléments qui auront nourri cette exploration musicale.



Nous espérons que ce parcours entre Renaissance et modernité, entre recueillement

et jubilation, permettra à chacun de découvrir la richesse et la diversité de la tradition

chorale britannique. .

Église Notre-Dame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Concert Musique britannique ancienne & moderne Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme