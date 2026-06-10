Concert Musique britannique ancienne & moderne Église Notre-Dame de Landouar Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert Musique britannique ancienne & moderne Église Notre-Dame de Landouar Saint-Jacut-de-la-Mer vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert Musique britannique ancienne & moderne
Église Notre-Dame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de fin de stage
Le programme de travail et du concert sera consacré à la musique britannique depuis
la Renaissance jusqu’au 20 ème siècle. Il propose un voyage à travers plus de quatre siècles de musique chorale britannique, de la Renaissance anglaise aux premières décennies du XXᵉ siècle. Au-delà de la diversité des styles et des époques, il met en lumière une remarquable continuité : celle d’une tradition chorale qui a toujours accordé une place centrale à l’expressivité du texte, à la clarté de l’écriture vocale et à la recherche d’une profonde spiritualité.
Les œuvres de Thomas Tallis et William Byrd, figures majeures de la Renaissance
anglaise, dialoguent ici avec celles de leurs lointains héritiers : Charles Villiers
Stanford, Hubert Parry, John Stainer, Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams et
Anthony Piccolo. Plusieurs pièces forment ainsi de véritables jeux de miroir entre les
siècles. Les mêmes thèmes, les mêmes textes et parfois les mêmes images
spirituelles réapparaissent sous des langages musicaux très différents, révélant à la
fois l’évolution du style et la permanence de certaines préoccupations humaines.
Un fil conducteur parcourt l’ensemble du programme : celui de l’ombre et de la
lumière. Les textes évoquent tour à tour la foi, l’espérance, la consolation, la
puissance divine ou encore la promesse de la vie éternelle. À la sobriété lumineuse
de Tallis répond la richesse harmonique de Stanford ; aux lignes pures de Byrd
succèdent les couleurs plus romantiques de Parry ou d’Elgar ; enfin, Vaughan
Williams et Piccolo prolongent cette tradition dans un langage plus moderne, sans
jamais rompre le lien avec leurs prédécesseurs.
Notre concert du vendredi 17 juillet, avec Junko Suzuki à l’orgue et dirigé par David
Bray, sera l’aboutissement d’un stage d’été réunissant une soixantaine de choristes
venus d’horizons divers autour d’un projet commun. Pendant une semaine de travail
intensif, les participants auront découvert ce répertoire, depuis le déchiffrage des
premières notes jusqu’à l’élaboration de l’interprétation. Travail vocal, recherche du
style propre à chaque époque, attention portée au texte et à la couleur sonore :
autant d’éléments qui auront nourri cette exploration musicale.
Nous espérons que ce parcours entre Renaissance et modernité, entre recueillement
et jubilation, permettra à chacun de découvrir la richesse et la diversité de la tradition
chorale britannique. .
Église Notre-Dame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Musique britannique ancienne & moderne Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor)
- Exposition de sculptures Isabelle Blanchard & Sylvie Gentili Galerie des marins Saint-Jacut-de-la-Mer 22 juin 2026
- Exposition Sur les chemins de l’Aquarelle Abbaye, galerie Saint-Jacut-de-la-Mer 28 juin 2026
- Festival Jazz er Maez Saint-Jacut-de-la-Mer 2 juillet 2026
- Sortie nature Les sternes de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer 4 juillet 2026
- Expo-vente solidaire Abbaye, salle Beaussais Saint-Jacut-de-la-Mer 5 juillet 2026