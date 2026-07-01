Sortie nature Les sternes de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Sortie nature Les sternes de la Colombière
Pointe du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Découverte des sternes de l’île de La Colombière et de la biodiversité du du littoral.
Comme chaque année, les sternes investissent pour quelques mois la réserve ornithologique de l’île de La Colombière, dans l’archipel des Ébihens (Saint-Jacut-de-la-Mer). D’un grand intérêt pour les sternes françaises, l’île fait notamment parti des 3 rares sites de nidification de la Sterne de Dougall, rare et menacée d’extinction en France. L’association Bretagne Vivante SEPNB, en partenariat avec le département des côtes d’Armor et l’Office Français de la Biodiversité, œuvrent pour la préservation de ce site remarquable.
Venez découvrir ce site et ses oiseaux depuis l’estran le temps d’une sortie animée par les gardiens de Bretagne Vivante. Vous en saurez alors plus sur ces oiseaux migrateurs, et la saison de nidification en cours. Vous pourrez les observer grâce aux longues-vues mises à disposition.
Matériel recommandé bottes, coupe vent, vêtements adaptés.
Réservation dans les bureaux de Saint-Jacut, Saint-Cast, Fréhel, Dinan ou par téléphone. .
Pointe du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76
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English :
L’événement Sortie nature Les sternes de la Colombière Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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