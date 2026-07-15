Concert | Musique classique Eglise Notre Dame Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Concert | Musique classique

Eglise Notre Dame 4 Rue des Faures Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Laissez-vous emporter par la virtuosité de l’Orchestre Classik Ensemble, sous la direction passionnée de David Braccini violon solo et membre de l’Orchestre de Paris. Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique

Une rencontre unique entre les saisons vivaldiennes, la grâce de Mozart, la poésie de Massenet et la fougue tzigane de Monti.

Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique. .

Eglise Notre Dame 4 Rue des Faures Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert | Musique classique

L’événement Concert | Musique classique Bergerac a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides