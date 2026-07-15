Concert | Musique classique Eglise Notre Dame Bergerac
vendredi 14 août 2026 · Eglise Notre Dame · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Concert | Musique classique
Eglise Notre Dame 4 Rue des Faures Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Laissez-vous emporter par la virtuosité de l’Orchestre Classik Ensemble, sous la direction passionnée de David Braccini violon solo et membre de l’Orchestre de Paris. Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique
Une rencontre unique entre les saisons vivaldiennes, la grâce de Mozart, la poésie de Massenet et la fougue tzigane de Monti.
Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique. .
Eglise Notre Dame 4 Rue des Faures Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert | Musique classique
L’événement Concert | Musique classique Bergerac a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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