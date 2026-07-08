CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE Villemagne-l’Argentière
mercredi 26 août 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Mercredi 26 août à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière
Concert Natalia Morozova (piano) et Eunsley Park (violon)
Tarif 10€
Réservation par SMS au 06 83 13 87 14
Brahms Sonate n°1 Schubert Rondo Stravinsky La suite italienne
Mercredi 26 août à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière
Concert Natalia Morozova (piano) et Eunsley Park (violon)
Tarif 10€
Réservation par SMS au 06 83 13 87 14
Brahms Sonate n°1 Schubert Rondo Stravinsky La suite italienne .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14
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English : CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Wednesday, August 26, at 7:00 p.m. at St. Majan Church in Villemagne-l’Argentière
Concert featuring Natalia Morozova (piano) and Eunsley Park (violin)
Admission: 10?
Reservations by text message at 06 83 13 87 14
Brahms: Sonata No. 1 Schubert: Rondo Stravinsky: Italian Suite
L’événement CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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