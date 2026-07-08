Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Mercredi 26 août à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière

Concert Natalia Morozova (piano) et Eunsley Park (violon)

Tarif 10€

Réservation par SMS au 06 83 13 87 14

Brahms Sonate n°1 Schubert Rondo Stravinsky La suite italienne

Mercredi 26 août à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière

Concert Natalia Morozova (piano) et Eunsley Park (violon)

Tarif 10€

Réservation par SMS au 06 83 13 87 14

Brahms Sonate n°1 Schubert Rondo Stravinsky La suite italienne .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English : CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE

Wednesday, August 26, at 7:00 p.m. at St. Majan Church in Villemagne-l’Argentière

Concert featuring Natalia Morozova (piano) and Eunsley Park (violin)

Admission: 10?

Reservations by text message at 06 83 13 87 14

Brahms: Sonata No. 1 Schubert: Rondo Stravinsky: Italian Suite

L’événement CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB