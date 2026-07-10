Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

ATELIER 24

4 rue de l’Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-01

15 artistes exposent à l’Hôtel des Monnaies de Villemagne l’Argentière

du 3 juillet au 18 août

Exposition visible les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

VERNISSAGE le 5 JUILLET à partir de 18h

Renseignement 04 67 95 09 23

15 artistes exposent à l’Hôtel des Monnaies de Villemagne l’Argentière

du 3 juillet au 18 août

Exposition visible les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

VERNISSAGE le 5 JUILLET à partir de 18h

Renseignement 04 67 95 09 23 .

4 rue de l’Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23

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English : ATELIER 24

15 artists exhibit at the Hôtel des Monnaies in Villemagne l’Argentière

from July 3 to August 18

Exhibition open Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 9am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm.

VERNISSAGE on JULY 5 from 6pm

Information 04 67 95 09 23

L’événement ATELIER 24 Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB