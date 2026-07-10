ATELIER 24 Villemagne-l’Argentière
mardi 1 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
ATELIER 24
4 rue de l’Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-01
15 artistes exposent à l’Hôtel des Monnaies de Villemagne l’Argentière
du 3 juillet au 18 août
Exposition visible les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
VERNISSAGE le 5 JUILLET à partir de 18h
Renseignement 04 67 95 09 23
15 artistes exposent à l’Hôtel des Monnaies de Villemagne l’Argentière
du 3 juillet au 18 août
Exposition visible les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
VERNISSAGE le 5 JUILLET à partir de 18h
Renseignement 04 67 95 09 23 .
4 rue de l’Hôtel des Monnaies Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 09 23
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English : ATELIER 24
15 artists exhibit at the Hôtel des Monnaies in Villemagne l’Argentière
from July 3 to August 18
Exhibition open Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 9am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm.
VERNISSAGE on JULY 5 from 6pm
Information 04 67 95 09 23
L’événement ATELIER 24 Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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