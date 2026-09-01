VISITE DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière
dimanche 20 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le village médiéval de Villemagne l’Argentière.
Le dimanche 20 septembre,
la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le village médiéval de Villemagne l’Argentière.
Rdv à 15h au musée Saint-Grégoire
Libre Participation Inscription au 06 08 87 21 52 .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52
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English : VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL
On Sunday, September 20,
the Archaeological and Historical Society of the Hauts Cantons de l’Hérault invites you to come discover the medieval village of Villemagne l’Argentière.
Meet at 3:00 p.m. at the Saint-Grégoire Museum
Admission by donation—Register by calling 06 08 87 21 52
L’événement VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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