VISITE DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière

Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le village médiéval de Villemagne l’Argentière.

Le dimanche 20 septembre,

la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le village médiéval de Villemagne l’Argentière.

Rdv à 15h au musée Saint-Grégoire

Libre Participation Inscription au 06 08 87 21 52 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52

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English : VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL

On Sunday, September 20,

the Archaeological and Historical Society of the Hauts Cantons de l’Hérault invites you to come discover the medieval village of Villemagne l’Argentière.

Meet at 3:00 p.m. at the Saint-Grégoire Museum

Admission by donation—Register by calling 06 08 87 21 52

L’événement VISITE DU VILLAGE MÉDIÉVAL Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB