Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

CONCERT JAMES KLINE GUITARE ET HARPE

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 11 septembre à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière

Dans le cadre de la programmation des concerts de Bardou, venez découvrir ou redécouvrir James Kline à la guitare et à la harpe.

Pièces baroques, Celtiques, Espagnole et compositions personnelles.

Information et réservation par SMS au 06 83 13 87 14

Vendredi 11 septembre à 19h à l’Eglise St Majan de Villemagne l’Argentière

Dans le cadre de la programmation des concerts de Bardou, venez découvrir ou redécouvrir James Kline à la guitare et à la harpe.

Pièces baroques, Celtiques, Espagnole et compositions personnelles.

Information et réservation par SMS au 06 83 13 87 14 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English : CONCERT JAMES KLINE GUITARE ET HARPE

Friday, September 11, at 7:00 p.m. at St. Majan Church in Villemagne-l’Argentière

As part of the Bardou concert series, come discover or rediscover James Kline on guitar and harp.

Baroque, Celtic, and Spanish pieces, as well as original compositions.

For information and reservations, text 06 83 13 87 14

L’événement CONCERT JAMES KLINE GUITARE ET HARPE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB