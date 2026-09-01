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AGENDA · Villemagne-l'Argentière

VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Villemagne-l’Argentière

samedi 19 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
34600 Villemagne-l'Argentière
Département
Hérault
Tarif

Villemagne-l’Argentière

VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le musée archéologique St Grégoire.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 18h
la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le musée archéologique St Grégoire à Villemagne l’Argentière.
Inscription au 06 08 87 21 52   .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52 

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English : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
The Archaeological and Historical Society of the Hauts Cantons de l’Hérault invites you to come discover the St. Grégoire Archaeological Museum in Villemagne l’Argenti%E8re.
To register, call 06 08 87 21 52

L’événement VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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