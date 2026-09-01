Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le musée archéologique St Grégoire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 15h à 18h

la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault vous invite à venir découvrir le musée archéologique St Grégoire à Villemagne l’Argentière.

Inscription au 06 08 87 21 52 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 08 87 21 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

The Archaeological and Historical Society of the Hauts Cantons de l’Hérault invites you to come discover the St. Grégoire Archaeological Museum in Villemagne l’Argenti%E8re.

To register, call 06 08 87 21 52

L’événement VISITE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB