SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE CONTRASTE Villemagne-l’Argentière
samedi 12 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE CONTRASTE
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
SPECTACLE avec La Compagnie Contraste Hors du nid sortie de résidence suivie d’une petite restauration
à la Ludothèque Jeux 2 Mô, à Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06 26 20 22 54
SPECTACLE avec La Compagnie Contraste Hors du nid sortie de résidence suivie d’une petite restauration
à la Ludothèque Jeux 2 Mô, à Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06 26 20 22 54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54
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English :
PERFORMANCE with La Compagnie Contraste: “Hors du nid: End of Residency,” followed by light refreshments
At the Ludothèque Jeux 2 M, in Villemagne l’Argentière, next to the school
Information: 06 26 20 22 54
L’événement SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE CONTRASTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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