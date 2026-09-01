Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE CONTRASTE

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

SPECTACLE avec La Compagnie Contraste Hors du nid sortie de résidence suivie d’une petite restauration

à la Ludothèque Jeux 2 Mô, à Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Informations: 06 26 20 22 54

SPECTACLE avec La Compagnie Contraste Hors du nid sortie de résidence suivie d’une petite restauration

à la Ludothèque Jeux 2 Mô, à Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Informations: 06 26 20 22 54 .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PERFORMANCE with La Compagnie Contraste: “Hors du nid: End of Residency,” followed by light refreshments

At the Ludothèque Jeux 2 M, in Villemagne l’Argentière, next to the school

Information: 06 26 20 22 54

L’événement SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE CONTRASTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB