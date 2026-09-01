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AGENDA · Villemagne-l'Argentière

LES RACONTINES DE LA LUDO 0-3ANS Villemagne-l’Argentière

lundi 21 septembre 2026 · Villemagne-l'Argentière

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Adresse
rue du Mail
Ville
34600 Villemagne-l'Argentière
Département
Hérault
Tarif

Villemagne-l’Argentière

LES RACONTINES DE LA LUDO 0-3ANS

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux joie de la lecture, la ludothèque Jeux de Mô accueille les 0-3 ans, accompagnés de leur parents, pour Les Racontines

Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux joie de la lecture, la ludothèque Jeux de Mô accueille les 0-3 ans, accompagnés de leur parents, pour Les Racontines

Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Informations: 06-26-20-22-54   .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 

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English :

Because it’s never too early to discover the joys of reading, the Jeux de Mô toy library welcomes 0-3 year olds, accompanied by their parents, to Les Racontines

Villemagne l’Argentière next to the school
Information: 06-26-20-22-54

L’événement LES RACONTINES DE LA LUDO 0-3ANS Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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