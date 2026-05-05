Concert musique du monde avec Sargam au Tunnel des Pas-Sages, Le Tunnel des Pas-Sages, Saint-Pierre-de-Colombier

Concert musique du monde avec Sargam au Tunnel des Pas-Sages Dimanche 31 mai, 18h00 Le Tunnel des Pas-Sages Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/d92ff21d (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Le 31 mai 2026, Saint-Pierre-de-Colombier accueillera un événement musical unique en son genre. Venez découvrir Sargam, un artiste qui mêle les sonorités de l’Orient et de l’Occident au Tunnel des Pas-Sages. Ce concert de musique du monde promet une expérience intime et authentique, dans un cadre naturel et convivial. Que vous soyez dans le jardin sous le ciel étoilé ou à l’intérieur d’un salon aménagé, chaque note jouée par Sargam vous transportera dans un voyage musical où tradition et improvisation ne font qu’un. Les places étant limitées, réserver sa place c’est soutenir l’artiste et garantir un moment unique. 31 mai 2026 Tunnel des Pas-Sages, Saint-Pierre-de-Colombier ️ À partir de 15 € places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Le Tunnel des Pas-Sages Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/d92ff21d »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/d92ff21d »}]

Concert musique du monde avec Sargam à Saint-Pierre-de-Colombier, 31 mai. Hormur Musique