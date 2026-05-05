Concert poétique avec Petit Nömad au Tunnel des Pas-Sages, Le Tunnel des Pas-Sages, Saint-Pierre-de-Colombier

Concert poétique avec Petit Nömad au Tunnel des Pas-Sages Samedi 6 juin, 20h00 Le Tunnel des Pas-Sages Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/1ec0e32c (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Vivez un moment unique en compagnie de Petit Nömad lors du Concert poétique au Tunnel des Pas-Sages. Niché dans les jardins fleuris de Saint-Pierre-de-Colombier, cet événement vous invite à explorer l’enfance et l’humanité à travers la chanson française, le rap, et le conte. Une rencontre intime et chaleureuse, où chaque note résonne comme une invitation à la découverte. Les places sont limitées, garantissant une proximité rare avec l’artiste et une immersion totale dans cet univers poétique. Ne manquez pas cette opportunité de partage dans un cadre naturel et accueillant. 6 juin 2026 Tunnel des Pas-Sages ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Le Tunnel des Pas-Sages Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/1ec0e32c »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/1ec0e32c »}]

Concert poétique avec Petit Nömad à Saint-Pierre-de-Colombier, 6 juin, 10€. Hormur Musique