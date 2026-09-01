Concert Musiques de films Temple de Longeville-lès-Metz Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Concert Musiques de films

Temple de Longeville-lès-Metz 156B rue du Générale de Gaulle Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Deux artistes de grand talent revisiteront les plus belles pages de l’histoire du cinéma Ludmila Rozum au piano, accompagnée par Nathalie Lallemand au saxophone et à la clarinette. Un voyage musical riche en émotions à travers des mélodies de films légendaires.

Bien plus qu’un simple concert, ce rendez-vous sera une véritable fresque cinématographique et sensorielle. Les plus célèbres affiches et visuels des films seront projetés sur écran en simultané, créant une parfaite synergie avec le jeu des musiciennes. À travers des chefs-d’œuvre de compositeurs de légende, le public sera transporté instantanément dans l’univers de ses films culte, mêlant la nostalgie des salles obscures à la pureté de la musique vivante.

Nathalie LALLEMAND et Ludmila RONZUM sont deux artistes accomplies de la scène musicale, particulièrement actives dans la région Grand-Est (notamment à Metz et ses environs). Elles se produisent ensemble ou seule (aux côtés d’autres instrumentistes ou organistes pour des répertoires mêlant musiques de films, classiques ou hommages poétiques).

Réservation conseillée par téléphone.Tout public

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Temple de Longeville-lès-Metz 156B rue du Générale de Gaulle Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 60 51 68

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English :

Two highly talented artists will revisit the most memorable moments in film history: Ludmila Rozum on piano, accompanied by Nathalie Lallemand on saxophone and clarinet. An emotional musical journey through the melodies of legendary films.

Much more than just a concert, this event will be a true cinematic and sensory experience. The most famous movie posters and visuals will be projected onto a screen simultaneously, creating perfect synergy with the musicians’ performance. Through masterpieces by legendary composers, the audience will be instantly transported into the world of these cult films, blending the nostalgia of movie theaters with the purity of live music.

Nathalie LALLEMAND and Ludmila RONZUM are two accomplished artists on the music scene, particularly active in the Grand-Est region (notably in Metz and the surrounding area). They perform together or individually (alongside other instrumentalists or organists for repertoires blending film scores, classical music, or poetic tributes).

Reservations are recommended by phone.

L’événement Concert Musiques de films Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-08-29 par AGENCE INSPIRE METZ