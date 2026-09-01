Conférence sur Francisco de Zurbaran Temple de Longeville Longeville-lès-Metz

Informations pratiques

Longeville-lès-Metz

Conférence sur Francisco de Zurbaran

Temple de Longeville 156B rue du Général de Gaulle Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 17:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Catherine BOURDIEU, maîtresse de conférences en Histoire de l’Art à l’Université de Lorraine nous parlera de ce peintre actif à la cour, sollicité par les ordres religieux et par une clientèle privée. Son titre Austérité, élégance et spiritualité dans la peinture espagnole du XVIIème siècle.

Francisco de Zurbáran, contemporain et ami de Diego Vélasquez, abordent dans ses tableaux tous les sujets principaux de la peinture, adaptant pour chaque thème une atmosphère spécifique transformant les compositions en de véritables épisodes iconographiques, tantôt spirituels, tantôt symboliques. On observe les grandes qualités de Zurbáran dans son travail sur le trait, l’éclairage, le coloris.

Réservation par mail ou par téléphone.Tout public

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Temple de Longeville 156B rue du Général de Gaulle Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 32 05 03

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English :

Catherine BOURDIEU, an associate professor of art history at the University of Lorraine, will speak to us about this painter, who was active at court and commissioned by religious orders and private clients. Her lecture title: “Austerity, Elegance, and Spirituality in 17th-Century Spanish Painting.”

Francisco de Zurbarán, a contemporary and friend of Diego Velázquez, addresses all the major subjects of painting in his works, adapting a specific atmosphere to each themethat transforms the compositions into true iconographic episodes, sometimes spiritual, sometimes symbolic. Zurbán’s great qualities are evident in his work on line, lighting, and color.

Reservations by email or phone.

L’événement Conférence sur Francisco de Zurbaran Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-08-29 par AGENCE INSPIRE METZ