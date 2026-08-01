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CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère

lundi 17 août 2026 · Cerbère

CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
66290 Cerbère
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Cerbère

CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI

Rue de l’Église Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Fermez les yeux le cinéma s’écoute aussi ! L’Orchestre Symphonique Perpignan Catalogne, dirigé par Daniel Tosi, fait résonner de grandes musiques de films lors d’un concert au profit de la sauvegarde de l’église de Cerbère.
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Rue de l’Église Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85 

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English :

Close your eyes: you can listen to movies, too! The Perpignan-Catalonia Symphony Orchestra, conducted by Daniel Tosi, will perform classic film scores at a concert to raise funds for the preservation of the church in Cerbère.

L’événement CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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