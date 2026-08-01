Informations pratiques

Cerbère

CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI

Rue de l’Église Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Fermez les yeux le cinéma s’écoute aussi ! L’Orchestre Symphonique Perpignan Catalogne, dirigé par Daniel Tosi, fait résonner de grandes musiques de films lors d’un concert au profit de la sauvegarde de l’église de Cerbère.

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Rue de l’Église Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85

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English :

Close your eyes: you can listen to movies, too! The Perpignan-Catalonia Symphony Orchestra, conducted by Daniel Tosi, will perform classic film scores at a concert to raise funds for the preservation of the church in Cerbère.

L’événement CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE