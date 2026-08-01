CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère
lundi 17 août 2026 · Cerbère
Informations pratiques
Cerbère
CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI
Rue de l’Église Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Fermez les yeux le cinéma s’écoute aussi ! L’Orchestre Symphonique Perpignan Catalogne, dirigé par Daniel Tosi, fait résonner de grandes musiques de films lors d’un concert au profit de la sauvegarde de l’église de Cerbère.
.
Rue de l’Église Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Close your eyes: you can listen to movies, too! The Perpignan-Catalonia Symphony Orchestra, conducted by Daniel Tosi, will perform classic film scores at a concert to raise funds for the preservation of the church in Cerbère.
L’événement CONCERT MUSIQUES DE FILMS ORCHESTRE SYMPHONIQUE PERPIGNAN CATALOGNE SOUS LA DIRECTION DE DANIEL TOSI Cerbère a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Cerbère (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ Cerbère 17 août 2026
- MARCHE NOCTURNE Cerbère 27 août 2026
- LECTURES MUSICALES AU LEVER DU SOLEIL Cerbère 30 août 2026